السعودية اليوم / ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا في باكستان إلى 176 حالة



إسلام آباد 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الإصابات المؤكدة بهذا الفيروس قد ارتفعت إلى 8418 حالة، تماثلت منها 1970 حالة للشفاء، ولا تزال 6272 حالة تخضع للحجر الصحي الإلزامي.

وبيّن المركز أن من إجمالي الحالات التي تم تسجيلها في باكستان توجد 3721 حالة في إقليم البنجاب، و2537 حالة في إقليم السند، و1235 حالة في إقليم خيبر بختونخواه و432 حالة في إقليم بلوشستان و263 حالة في إقليم جيلجت بلتستان و49 حالة في إقليم كشمير الحرة و176 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.

// انتهى //

17:45ت م

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إسلام آباد 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في باكستان إلى 176 حالة وفاة، بعد وفاة 17 شخصاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الإصابات المؤكدة بهذا الفيروس قد ارتفعت إلى 8418 حالة، تماثلت منها 1970 حالة للشفاء، ولا تزال 6272 حالة تخضع للحجر الصحي الإلزامي.وبيّن المركز أن من إجمالي الحالات التي تم تسجيلها في باكستان توجد 3721 حالة في إقليم البنجاب، و2537 حالة في إقليم السند، و1235 حالة في إقليم خيبر بختونخواه و432 حالة في إقليم بلوشستان و263 حالة في إقليم جيلجت بلتستان و49 حالة في إقليم كشمير الحرة و176 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.// انتهى //17:45ت م0175

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