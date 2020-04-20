السعودية اليوم / ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا في جيبوتي



جيبوتي 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

سجلت جيبوتي رقمًا قياسيًا محليًا في عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من كوفيد - 19 في يوم واحد، إذ تعافى 26 شخصًا من هذا المرض ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 102.

يأتي ذلك فيما تواصل جيبوتي اتخاذ تدابير صارمة لوقف انتشار الوباء ، تتجه نحو العزل العام، بما في ذلك إغلاق المؤسسات التعليمية ودور العبادة وإيقاف الأنشطة

وأوضحت وزارة الصحة الجيبوتية اليوم أنه حتى يوم أمس تم تسجيل 114 حالة إصابة جديدة بفيروس

// انتهى //

17:39ت م

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جيبوتي 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسسجلت جيبوتي رقمًا قياسيًا محليًا في عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من كوفيد - 19 في يوم واحد، إذ تعافى 26 شخصًا من هذا المرض ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 102.يأتي ذلك فيما تواصل جيبوتي اتخاذ تدابير صارمة لوقف انتشار الوباء ، تتجه نحو العزل العام، بما في ذلك إغلاق المؤسسات التعليمية ودور العبادة وإيقاف الأنشطة الرياضية والترفيهية وتعليق الرحلات الجوية ومنح موظفي القطاعين العام والخاص إجازة رسمية.وأوضحت وزارة الصحة الجيبوتية اليوم أنه حتى يوم أمس تم تسجيل 114 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 658 اختبارًا للكشف، مؤكدة أن هذه الحالات تعود جميعها لأشخاص انتقلت إليهم العدوى.// انتهى //17:39ت م0171

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