السعودية اليوم / ارتفاع في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في أفريقيا



أديس أبابا 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

سجلت دول أفريقيا 55 حالة وفاة بفيروس

وأظهرت معطيات جديدة للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الإصابات بالفيروس في كامل القارة الأفريقية ارتفعت إلى 21 ألفا و 317، إثر تسجيل 1047 إصابة جديدة.

ووفق معطيات المركز أن الجزائر تعد الدولة الأفريقية الأعلى في عدد الوفيات بـ 375 حالة، تليها مصر بـ 239 ، والمغرب 137، وجنوب أفريقيا 54، فيما تتصدر هذه الأخيرة قائمة الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا، تليها مصر.

// انتهى //

17:38ت م

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أديس أبابا 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسسجلت دول أفريقيا 55 حالة وفاة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة إلى 1080.وأظهرت معطيات جديدة للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الإصابات بالفيروس في كامل القارة الأفريقية ارتفعت إلى 21 ألفا و 317، إثر تسجيل 1047 إصابة جديدة.ووفق معطيات المركز أن الجزائر تعد الدولة الأفريقية الأعلى في عدد الوفيات بـ 375 حالة، تليها مصر بـ 239 ، والمغرب 137، وجنوب أفريقيا 54، فيما تتصدر هذه الأخيرة قائمة الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا، تليها مصر.// انتهى //17:38ت م0170

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