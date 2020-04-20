السعودية اليوم / أمانة الجوف تتخذ إجراءات وقائية لموسم رمضان المبارك



سكاكا 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

وضعت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها الخطط الرقابية المكثفة استعدادا لشهر رمضان المبارك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان, أن الأمانة والبلديات التابعة لها تحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وفق توجيهات وتطلعات سمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبة ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.

وأشار الشرعان إلى أن الخطة التي أعدتها الأمانة والبلديات خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام تشمل التركيز على المطاعم والأسواق التجارية والمخابز والمسالخ للتأكد من قيامها باستيفاء الشروط الصحية كافة واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث وضعت الأمانة خطة محكمة لمتابعتها وكلفت جهازاً فنياً وإدارياً للإشراف عليها والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لتقديم خدمتها للمستفيدين عبر الشراء واستلام الذبائح من خلال الواتس أب أو عبر التطبيقات الإلكترونية المرخصة وتكثيف الرقابة عبر كادر طبي بيطري متخصص على محلات بيع اللحوم لضمان سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

وأكد أن أمانة الجوف ستكثف جهودها لمتابعة وسائل النقل المستخدمة في توصيل الطلبات للمنازل وتعقيمها ، والقيام بفحص العاملين في جميع برامج التوصيل والمطاعم والصيدليات والمحال التموينية، والتأكيد على حفظ الطعام بحالته الأساسية والصحيّة ، وتوفر الاشتراطات البلدية كافة.

وبين أن الخطة تشمل رفع وتيرة أعمال النظافة في الأسواق التجارية وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم ، والتخلص السريع من النفايات بالطرق الآمنة والوصول إلى أعلى المعدلات لمستوى النظافة وتكليف فرق الاصحاح البيئي للقيام بعمليات الرش لمكافحة الحشرات بصفة مكثفة، موجها جميع رؤوساء البلديات التابعة للأمانة والوكلاء ومدراء الأقسام المعنية والمراقبين بضرورة مضاعفة الجهود والحرص على تقديم أفضل الخدمات والقيام بالجولات الميدانية على مدار 24 ساعة ومعاقبة المخالفين وتغريمهم وفق لائحة الجزاءات والغرامات.

ودعا أمين منطقة الجوف جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والبلديات التابعة والإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز خدمة العملاء 940 التي تعمل على تلقي الاتصالات على مدار 24 ساعة.

// انتهى //

17:35ت م

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سكاكا 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسوضعت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها الخطط الرقابية المكثفة استعدادا لشهر رمضان المبارك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 .وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان, أن الأمانة والبلديات التابعة لها تحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وفق توجيهات وتطلعات سمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبة ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.وأشار الشرعان إلى أن الخطة التي أعدتها الأمانة والبلديات خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام تشمل التركيز على المطاعم والأسواق التجارية والمخابز والمسالخ للتأكد من قيامها باستيفاء الشروط الصحية كافة واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث وضعت الأمانة خطة محكمة لمتابعتها وكلفت جهازاً فنياً وإدارياً للإشراف عليها والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لتقديم خدمتها للمستفيدين عبر الشراء واستلام الذبائح من خلال الواتس أب أو عبر التطبيقات الإلكترونية المرخصة وتكثيف الرقابة عبر كادر طبي بيطري متخصص على محلات بيع اللحوم لضمان سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .وأكد أن أمانة الجوف ستكثف جهودها لمتابعة وسائل النقل المستخدمة في توصيل الطلبات للمنازل وتعقيمها ، والقيام بفحص العاملين في جميع برامج التوصيل والمطاعم والصيدليات والمحال التموينية، والتأكيد على حفظ الطعام بحالته الأساسية والصحيّة ، وتوفر الاشتراطات البلدية كافة.وبين أن الخطة تشمل رفع وتيرة أعمال النظافة في الأسواق التجارية وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم ، والتخلص السريع من النفايات بالطرق الآمنة والوصول إلى أعلى المعدلات لمستوى النظافة وتكليف فرق الاصحاح البيئي للقيام بعمليات الرش لمكافحة الحشرات بصفة مكثفة، موجها جميع رؤوساء البلديات التابعة للأمانة والوكلاء ومدراء الأقسام المعنية والمراقبين بضرورة مضاعفة الجهود والحرص على تقديم أفضل الخدمات والقيام بالجولات الميدانية على مدار 24 ساعة ومعاقبة المخالفين وتغريمهم وفق لائحة الجزاءات والغرامات.ودعا أمين منطقة الجوف جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والبلديات التابعة والإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز خدمة العملاء 940 التي تعمل على تلقي الاتصالات على مدار 24 ساعة.// انتهى //17:35ت م0168

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