السعودية | تطبيق “سكني” يضيف خدمة إمكانية الاستفادة من “المستشار العقاري”

أضاف برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان خدمة جديدة ضمن الخدمات التي يُقدمها تطبيق “سكني” الإلكتروني للأجهزة الذكية، تتيح إمكانية الاستفادة من خدمة “المُستشار العقاري” والتي تُقدم عادةً عبر موقعه الإلكتروني لتصبح الآن عبر التطبيق الإلكتروني مباشرةً، يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لتسهيل إجراءات التملك في الوقت الراهن بكل سهولة ويسر ومرونة في الإجراءات في ظل إغلاق فروع الوزارة ومكاتب خدمات المُستفيدين بسبب الاحترازات الصحية المُعلنة.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن خدمة المستشار العقاري توفر للمستفيدين من البرنامج فريقاً مختصاً يقدم نحو 5 توصيات متكاملة ليختار المستفيد أفضلها بالنسبة له، بعد دراسة البيانات المدخلة والمستندات المُرفقة من مُقدم الطلب، كما يقوم فريق المستشارين بتذليل جميع العقبات مع الجهات التمويلية ليحصل المواطن على القرض العقاري المدعُوم بكل يسر وسهولة لشراء وحدة سكنية جاهزة، أو الاستفادة من خيار البناء الذاتي، أو لشراء وحدة سكنية تحت الإنشاء، علاوة على إمكانية الاستفادة من المبادرات والخدمات التي يقدمها البرنامج مثل القرض الإضافي الحسن للمدنيين والعسكريين، وتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المسكن، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تسهل التملّك وترفع نسبته إلى 70% تماشياً مع أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

ويُوفر تطبيق “سكني” للأجهزة الذكيّة منصّة إلكترونية للعديد من الخدمات والتسهيلات التي من شأنها تمكين المستفيدين من الحصول على الخيار السكني المتوافق مع رغباتهم وقدراتهم بكل سهولة ويسر، مثل التسجيل الإلكتروني ومعرفة حالة الاستحقاق فورياً للأسر التي تنطبق عليها شروط الدعم السكني، والاختيار الإلكتروني الفوري للوحدات السكنية دون الحاجة إلى الانتظار، واستعراض الخيارات والمشاريع وتفاصيلها من حيث مواقعها ونماذجها وأسعارها، والحصول على العروض التمويلية على المشاريع واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وحجز واختيار الأراضي المجانية وتوقيع العقود إلكترونياً، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وكان برنامج “سكني” أعلن عن استمراره في خدمة الأسر الراغبة في التملك على مدار الساعة عبر منصات رقمية تفاعلية، تتضمن استعراض وإمكانية حجز أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ضمن 74 مشروعاً حول المملكة، غالبيتها ضمن الضواحي السكنية الكبرى عبر تطبيق وموقع “سكني”، وكذلك الإجابة على استفساراتهم عبر حساب خدمة المستفيدين على منصة تويتر أو التواصل المباشر مع أحد الموظفين عبر موقع سكني وكذلك الاتصال على مركز العناية بالمستفيد 199090.

وتتيح منصة “سكني” الإلكترونية (sakani.housing.sa) التحدث المباشر بين المواطنين وأحد موظفي خدمة العملاء من خلال أيقونة “تحدث معي” للإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات حول حلول الدعم السكنية والخيارات المتنوعة التي يُتيح البرنامج حجزها إلكترونياً من أراضي سكنية وشقق وفلل وتاون هاوس بأسعار تتراوح ما بين 250 – 750 ألف ريال في جميع مدن ومناطق المملكة، تمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة فيها.

وخصص برنامج “سكني” حساباً للعناية بالمستفيدين على “تويتر”، للإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات على مدار الساعة عبر حساب (@SaudiHousingCC)، امتداداً لحرص البرنامج على خدمة كافة المواطنين وتلبية رغباتهم وتطلّعاتهم، بالإضافة إلى الاتصال المباشر مع أحد موظفي مركز خدمة المستفيد 199090 يومياً ضمن خدمات متكاملة تختصر الوقت والجهد على المستفيدين، وتتيح الاستفادة من مختلف الخيارات بأسهل الطرق وأسرعها ضمن إجراءات تمتاز بالمرونة.