شكرا لقرائتكم خبر عن إتخاذ الإجراءات بحق منشأة رفضت بيع البيض لمواطن بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

قال عبد الرحمن الحسين المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة ، أنه تم الوقوف على منشأة في الخبر بالمنطقة الشرقية واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها بعدما امتنعت عن بيع البيض لأحد المواطنين ، وقد سجل مقطع فيديو للواقعة حيث أقبل مواطن على شراء البيض من إحدى المنشآت التجارية ورفض صاحب المنشأة البيع له فى حين أنه كان قد سبق وباع البيض لأجنبي.

وأضاف متحدث التجارة في تغريدة له على حسابه الرسمي عبر" تويتر" : تم اتخاذ الإجراءات النظامية مع المنشأة، خاصة وأن الامتناع عن البيع مخالفة تضبطها وزارة التجارة.