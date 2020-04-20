شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​مركز الملك سلمان يدشن السلة الغذائية لشهر رمضان في المهرة والان نبدء بالتفاصيل

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس السلة الغذائية لشهر رمضان المبارك في محافظة المهرة. و تستهدف السلة 1,075 أسرة من الأسر النازحة والأشد فقرا بواقع 7,500 فرد في مديريتي سيحوت والغيضة. وأشاد نائب محافظ المهرة سالم عبدالله نيمر بدور المملكة الإنساني ممثلة بالمركز تجاه إخوانهم في اليمن ومحافظة المهرة خاصة.

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