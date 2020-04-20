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غرفة مكة تطلق فعالية "فوانيس رقمية"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_مكة المكرمة

تطلق الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة في السابع من مايو المقبل فعالية "فوانيس رقمية" الأولى من نوعها في المنطقة، بحشد مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات التي ستقدم منتجاتها من خلال "العرض الافتراضي".

وأوضح الأمين العام المكلف بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، المهندس عصمت عبدالكريم معتوق، أن الفعالية تأتي استجابة لمتطلبات الحاجة للتسوق تماشيا مع شهر رمضان المبارك، وفي الوقت نفسه اتساقا مع دواعي العزل المجتمعي الذي فرضته جائحة كورونا التي تجتاح العالم منذ بداية 2020م.

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وأشار إلى أن فعالية فوانيس رقمية هي فعالية افتراضية، تأتي امتدادا لسلسلة فعاليات "فوانيس مكية"، والتي ظلت تقيمها غرفة مكة المكرمة سنويا في شهر رمضان المبارك من كل عام، معربا عن توقعه بأن تجتذب الفعالية جمهورا كبيرا من داخل وخارج حدود المملكة، كون أنها لا تتطلب الحضور الشخصي.

من جهته قال مدير إدارة الفعاليات بغرفة مكة المكرمة فادي دهلوي، "إن الفعالية تشكل فرصة لأصحاب الأعمال لعرض منتجاتهم وخدماتهم أمام الجمهور، وتهدف إلى إنعاش مبيعات المنشآت المشاركة في ظل أزمة كورونا (كوفيد-19)، كما تشكل اختبارا على أرض الواقع لاستخدام التقنية في صياغة مفهوم جديد للفعاليات".

وأضاف دهلوي أن فعالية "فوانيس رقمية" ستعزز من جانب التجارة الالكترونية لدى أصحاب الأعمال، كما أنها منصة مناسبة تتيح الفرصة لجميع العارضين والزوار من جميع أنحاء المملكة بالمشاركة في الفعالية التي ستستمر لخمسة أيام.

يشار إلى أن غرفة مكة المكرمة اعتمدت العمل "أونلاين" منذ أن فرضت الأحداث العزل المجتمعي، حيث تحولت اجتماعات اللجان والأعمال الأخرى إلى العم عن بعد، فيما تستمر سلسلة لقاءات تحدي الأزمة، حيث عقدت "الاثنين" الحلقة الرابعة باستضافة وكيل أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي، للحديث حول الجهود الوقائية والاحترازية في مواجهة أزمة فايروس كورونا.