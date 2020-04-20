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وزراء البيئة لقمة العشرين ينسقون الجهود من أجل استدامة الغذاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_مكة المكرمة

من المقرر أن يعقد وزراء البيئة في مجموعة العشرين اجتماعا افتراضيا غدا الثلاثاء في تمام الثانية مساءَ بتوقيت مكة المكرمة، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان.

وخلال الاجتماع ستتواصل المناقشات واتخاذ إجراءات عاجلة لازمة للتعامل مع التحدي العالمي الذي تفرضه جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الأمن الغذائي.

وكذلك تنفيذ التزامات القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين التي عقدت في 26 مارس 2020.