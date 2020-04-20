محمد بن مسعود - الدمام - ضمن مبادرة #تنمية_ادارية_مستمرة والحملة الوطنية #كلنا-مسؤول ضمن مبادرته #تنمية_ادارية_مستمرة ومشاركة في الحملة الوطنية #كلنا_مسؤول ينظم معهد الإدارة العامة غداً الثلاثاء 28 شعبان 1441هـ الموافق 21 إبريل 2020م، المؤتمر الإلكتروني "تحديات الإدارة الصحية في مواجهة جائحة كورونا". ويناقش المؤتمر محاور التجربة السعودية في إدارة الأزمة الصحية للتعامل مع "كورونا"، والتدابير الوقائية لاحتواء الأزمات الوبائية، وإدارة العمل الصحي التطوعي في أوقات الأزمات. ويتحدث في المؤتمر مساعد المدير العام للتنفيذي للبيئات والمجتمعات الصحية بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) الدكتور بن محمد البلوي، ومدير عام الإدارة العامة للاقتصاديات والسياسات الصحية الوطنية بالمجلس الصحي السعودي الدكتورة تغريد بنت محمد الغيث، ومدير عام مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة. الدكتور سفر بن سعد بتار. فيروس كورونا الجديد غداً الثلاثاء.. مؤتمر إلكتروني يستعرض التجربة السعودية في مواجهة "كورونا" والتحديات صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-20 ضمن مبادرته #تنمية_ادارية_مستمرة ومشاركة في الحملة الوطنية #كلنا_مسؤول ينظم معهد الإدارة العامة غداً الثلاثاء 28 شعبان 1441هـ الموافق 21 إبريل 2020م، المؤتمر الإلكتروني "تحديات الإدارة الصحية في مواجهة جائحة كورونا". ويناقش المؤتمر محاور التجربة السعودية في إدارة الأزمة الصحية للتعامل مع "كورونا"، والتدابير الوقائية لاحتواء الأزمات الوبائية، وإدارة العمل الصحي التطوعي في أوقات الأزمات. Advertisements ويتحدث في المؤتمر مساعد المدير العام للتنفيذي للبيئات والمجتمعات الصحية بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) الدكتور بن محمد البلوي، ومدير عام الإدارة العامة للاقتصاديات والسياسات الصحية الوطنية بالمجلس الصحي السعودي الدكتورة تغريد بنت محمد الغيث، ومدير عام مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة. الدكتور سفر بن سعد بتار. 20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 06:02 PM ضمن مبادرة #تنمية_ادارية_مستمرة والحملة الوطنية #كلنا-مسؤول ضمن مبادرة #تنمية_ادارية_مستمرة والحملة الوطنية #كلنا-مسؤول ضمن مبادرته #تنمية_ادارية_مستمرة ومشاركة في الحملة الوطنية #كلنا_مسؤول ينظم معهد الإدارة العامة غداً الثلاثاء 28 شعبان 1441هـ الموافق 21 إبريل 2020م، المؤتمر الإلكتروني "تحديات الإدارة الصحية في مواجهة جائحة كورونا". ويناقش المؤتمر محاور التجربة السعودية في إدارة الأزمة الصحية للتعامل مع "كورونا"، والتدابير الوقائية لاحتواء الأزمات الوبائية، وإدارة العمل الصحي التطوعي في أوقات الأزمات. ويتحدث في المؤتمر مساعد المدير العام للتنفيذي للبيئات والمجتمعات الصحية بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) الدكتور بن محمد البلوي، ومدير عام الإدارة العامة للاقتصاديات والسياسات الصحية الوطنية بالمجلس الصحي السعودي الدكتورة تغريد بنت محمد الغيث، ومدير عام مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة. الدكتور سفر بن سعد بتار. ، غداً الثلاثاء.. مؤتمر إلكتروني يستعرض التجربة السعودية في مواجهة "كورونا" والتحديات ،

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