، "إغاثي" الملك سلمان يوزع 1.173 سلة غذائية للأسر المتعففة بالأردن ،

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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية أمس، بتوزيع 1.173 سلة غذائية، تزن 86 طناً و800 كيلوجرام، للأسر الأردنية المتعففة في محافظات المفرق والبلقاء والزرقاء والكرك والطفيلة ومعان والعقبة.
وتأتي هذه المساعدات ضمن خطة إغاثية لاستكمال توزيع 6 آلاف سلة غذائية، تزن 444 طناً، على الأسر الأردنية والفلسطينية الأكثر تأثراً من جراء إجراءات منع التنقل وتعطيل القطاع الخاص؛ نتيجة لانتشار فيروس "كورونا" في البلاد.
في سياق متصل، دشّن المركز أمس السلة الغذائية لشهر رمضان المبارك في محافظة المهرة.
وتستهدف السلة 1.075 أسرة من الأسر النازحة والأشد فقراً بواقع 7.500 فرد في مديريتي سيحوت والغيضة.
وأشاد نائب محافظ المهرة سالم عبدالله نيمر بدور المملكة الإنساني ممثلةً بالمركز تجاه إخوانهم في اليمن ومحافظة المهرة خاصة.
"إغاثي" الملك سلمان يوزع 1.173 سلة غذائية للأسر المتعففة بالأردنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-20
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية أمس، بتوزيع 1.173 سلة غذائية، تزن 86 طناً و800 كيلوجرام، للأسر الأردنية المتعففة في محافظات المفرق والبلقاء والزرقاء والكرك والطفيلة ومعان والعقبة.
وتأتي هذه المساعدات ضمن خطة إغاثية لاستكمال توزيع 6 آلاف سلة غذائية، تزن 444 طناً، على الأسر الأردنية والفلسطينية الأكثر تأثراً من جراء إجراءات منع التنقل وتعطيل القطاع الخاص؛ نتيجة لانتشار فيروس "كورونا" في البلاد.
في سياق متصل، دشّن المركز أمس السلة الغذائية لشهر رمضان المبارك في محافظة المهرة.
وتستهدف السلة 1.075 أسرة من الأسر النازحة والأشد فقراً بواقع 7.500 فرد في مديريتي سيحوت والغيضة.
وأشاد نائب محافظ المهرة سالم عبدالله نيمر بدور المملكة الإنساني ممثلةً بالمركز تجاه إخوانهم في اليمن ومحافظة المهرة خاصة.
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
05:43 PM
دشّن السلة الغذائية لشهر رمضان في المهرة باليمن
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية أمس، بتوزيع 1.173 سلة غذائية، تزن 86 طناً و800 كيلوجرام، للأسر الأردنية المتعففة في محافظات المفرق والبلقاء والزرقاء والكرك والطفيلة ومعان والعقبة.
وتأتي هذه المساعدات ضمن خطة إغاثية لاستكمال توزيع 6 آلاف سلة غذائية، تزن 444 طناً، على الأسر الأردنية والفلسطينية الأكثر تأثراً من جراء إجراءات منع التنقل وتعطيل القطاع الخاص؛ نتيجة لانتشار فيروس "كورونا" في البلاد.
في سياق متصل، دشّن المركز أمس السلة الغذائية لشهر رمضان المبارك في محافظة المهرة.
وتستهدف السلة 1.075 أسرة من الأسر النازحة والأشد فقراً بواقع 7.500 فرد في مديريتي سيحوت والغيضة.
وأشاد نائب محافظ المهرة سالم عبدالله نيمر بدور المملكة الإنساني ممثلةً بالمركز تجاه إخوانهم في اليمن ومحافظة المهرة خاصة.
، "إغاثي" الملك سلمان يوزع 1.173 سلة غذائية للأسر المتعففة بالأردن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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