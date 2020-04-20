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دشّنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، حسابها الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي "سناب شات"، وذلك في إطار جهود الوزارة في توسيع قنوات التواصل بينها وبين جمهورها.
وأوضحت الوزارة أن حسابها الرسمي عبر تطبيق "سناب شات" يُعد حلقة رائعة في التواصل مع عموم الجمهور بشكل احترافي، ونافذة جديدة تعرف من خلالها بالمهام والخدمات التي تختص بها الوزارة بكافة قطاعاتها.
وأضافت الوزارة أن هذا الحساب سيقدم المعلومات حول القطاع الزراعي والبيئي، وقطاع المياه ومدى التطور الذي يشهده القطاع والتقنيات الحديثة، ومشاريع الوزارة المقدمة للقطاع الخاص الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات المقدمة من الوزارة للأفراد، وخدمات قطاع الأعمال، وخدمات الجهات الحكومية، وكذلك الخدمات المقدمة لزوار المملكة.
ودعت الوزارة عموم الجمهور إلى زيارة منصتها التفاعلية الجديدة عبر الرابط التالي https://www.snapchat.com/add/mewa_ksa.
وزارة البيئة والمياه والزراعة
"البيئة" تطلق حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "سناب شات"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-20
دشّنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، حسابها الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي "سناب شات"، وذلك في إطار جهود الوزارة في توسيع قنوات التواصل بينها وبين جمهورها.
وأوضحت الوزارة أن حسابها الرسمي عبر تطبيق "سناب شات" يُعد حلقة رائعة في التواصل مع عموم الجمهور بشكل احترافي، ونافذة جديدة تعرف من خلالها بالمهام والخدمات التي تختص بها الوزارة بكافة قطاعاتها.
وأضافت الوزارة أن هذا الحساب سيقدم المعلومات حول القطاع الزراعي والبيئي، وقطاع المياه ومدى التطور الذي يشهده القطاع والتقنيات الحديثة، ومشاريع الوزارة المقدمة للقطاع الخاص الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات المقدمة من الوزارة للأفراد، وخدمات قطاع الأعمال، وخدمات الجهات الحكومية، وكذلك الخدمات المقدمة لزوار المملكة.
ودعت الوزارة عموم الجمهور إلى زيارة منصتها التفاعلية الجديدة عبر الرابط التالي https://www.snapchat.com/add/mewa_ksa.
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
05:40 PM
للتوسيع في قنوات التواصل بينها وبين جمهورها
دشّنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، حسابها الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي "سناب شات"، وذلك في إطار جهود الوزارة في توسيع قنوات التواصل بينها وبين جمهورها.
وأوضحت الوزارة أن حسابها الرسمي عبر تطبيق "سناب شات" يُعد حلقة رائعة في التواصل مع عموم الجمهور بشكل احترافي، ونافذة جديدة تعرف من خلالها بالمهام والخدمات التي تختص بها الوزارة بكافة قطاعاتها.
وأضافت الوزارة أن هذا الحساب سيقدم المعلومات حول القطاع الزراعي والبيئي، وقطاع المياه ومدى التطور الذي يشهده القطاع والتقنيات الحديثة، ومشاريع الوزارة المقدمة للقطاع الخاص الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات المقدمة من الوزارة للأفراد، وخدمات قطاع الأعمال، وخدمات الجهات الحكومية، وكذلك الخدمات المقدمة لزوار المملكة.
ودعت الوزارة عموم الجمهور إلى زيارة منصتها التفاعلية الجديدة عبر الرابط التالي https://www.snapchat.com/add/mewa_ksa.
، "البيئة" تطلق حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "سناب شات" ،
المصدر : الخليج 365
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