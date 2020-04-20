شاهد.. رعد وبرق وهطول أمطار على بريدة

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الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى): وثٌق مقطع فيديو حدوث رعد وبرق على محافظة بريدة، وبداية هطول الأمطار عليها اليوم الاثنين. وثٌق مقطع فيديو حدوث رعد وبرق على محافظة بريدة، وبداية هطول الأمطار عليها اليوم الاثنين. وحذرت الهيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على القصيم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقد البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

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