بالفيديو.. دور كاشف الدخان في تجنب حوادث الحريق

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الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى): يغفل الكثير منا أهمية كاشف الدخان لحماية أفراد الأسرة من الحريق أثناء فترة الحجر الصحي، ويأتي ذلك في ظل انتشار جائحة يغفل الكثير منا أهمية كاشف الدخان لحماية أفراد الأسرة من الحريق أثناء فترة الحجر الصحي، ويأتي ذلك في ظل انتشار جائحة كورونا المستجد. ووفقا للمعلومات الواردة في مقطع فيديو نشره مديرية الدفاع المدني فإن الغرض من كاشف الدخان هو 1-تنبيه للأفراد أو السكان بوجود حريق في مراحله المبكرة. Advertisements 2- الخروج إلى مكان آمن والاتصال على 998. 3- مواقع تركيب كاشف الدخان بالمنازل الممرات غرف النوم. وكان الدفاع المدني وجه العديد من النصائح الهامة، للحفاظ على السلامة في المنازل، خاصة مع فترة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، والإجراءات الاجترازية المتبعة بالبقاء في المنازل.

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