بالفيديو .. تساقط حبات برد بأحجام كبيرة في المطية غرب القصيم

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): وثق مقطع فيديو الأجواء التى شهدتها قرية المطية التابعة لمحافظة الرس في منطقة القصيم، اليوم الأثنين. وثق مقطع فيديو الأجواء التى شهدتها قرية المطية التابعة لمحافظة الرس في منطقة القصيم، اليوم الأثنين. ورصد أحد مواطني القرية حبات البرد بعد أن تساقطت بأحجام كبيرة في أماكن متفرقة بالقرية. يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ويصاحبها تساقط برد على محافظة الرس حتى الساعة الواحدة صباحاً.

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