شاهد.. عمالة تذبح الدجاج بالقرب من مدخل إحدى المدارس المخصصة للسكن

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): أظهرت صور متداولة وثقها أحد الأشخاص يوثق عمالة تابعة الشركات بجدة ، تقوم بذبح الدجاج بالقرب من مدخل إحدى المدارس المخصصة للسكن لهم. أظهرت صور متداولة وثقها أحد الأشخاص يوثق عمالة تابعة الشركات بجدة ، تقوم بذبح الدجاج بالقرب من مدخل إحدى المدارس المخصصة للسكن لهم. وأثارت الصور غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين على ضرورة التحقيق والمحاسبة حافظًا على سلامة الجميع. Advertisements

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