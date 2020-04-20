شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالرحمن بن مساعد يصف غادة عويس بـ "حسناء الشاشة العربية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ردّ الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على مذيعة قناة الجزيرة غادة عويس، مؤكدًا أن لقب " ترافولتا " .
وقال ابن مساعد : " لا يوجد منك إهانة أبدًا يا حسناء الشاشة العربية وقديستها، ما يوجد هو التخبط " .
وأضافت: " ألجمتك فحظرتيني ثم أزلتِ الحظر وبعد أن ألجمتك مرة أخرى هربتِ من الموضوع بالسخرية من شكلي " .
وتابعت : " ولأنك غادة عويص فهمها سأكرر لايعيب الرجل شكله ولا أن يكون دميم .. المجد، سأواصل إلجامك وستواصلين الهروب " .
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