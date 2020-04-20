شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: لا تسأل المُصاب كيف جاءه كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بعدم سؤال مُصاب نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بعدم سؤال مُصاب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، كيف أصيب بالعدوى. وقال الدكتور خالد النمر: " إذا شفت واحد كان مصاب بكورونا وطالع من العزل، لا تسأله كيف جاك كورونا؟ لأن ذلك يؤذينا نفسياً، وحنا ما نعرف بالضبط كيف جانا الفيروس؟ وما نبغى أحد يذكرنا فيه، وليكن حديثك معه لَبِقَاً: طهور، أجر وعافيه " .

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