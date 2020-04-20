شكرا لمتابعة خبر عن برنامج حساب المواطن يدعو من له دخل من ساند للإفصاح عنه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شدد برنامج حساب المواطن على ضرورة الإفصاح اذا كان لدى المستفيد دخل من برنامج ساند.

وكان أحد متابعي البرنامج على حسابه الخاص بخدمة المستفيدين بموقع تويتر قد طرح سؤالاً:" الذى يستلم من ساند هل يسجل في حساب المواطن أنه يستلم من التأمينات الاجتماعية؟.

وأجاب البرنامج بأنه في حال وجود دخل من ساند، فلابد من الإفصاح عنه بالتوجه إلى أيقونة "الإفصاح عن الدخل" و إختيار نوع الدخل "غير ذلك " ومصدر الدخل "مخصص من برنامج ساند" وسيتم احتسابه ضمن الدخل.