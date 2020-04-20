شكرا لمتابعة خبر عن بريطانية تعيش في جدة: نشعر بأمان هنا وزوجي على خط المواجهة الأمامي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أكدت سيدة بريطانية مُقيمة في جدة مع أسرتها، على سعادتها بتواجدها في المملكة، مشيرة إلى أنه ينبغي على السعوديين أن يفتخروا بوطنهم.

وكانت السيدة زاهدة أفزال قد انتقلت مع زوجها الطبيب وأطفالهم الثلاثة إلى المملكة منذ عام 2013، فيما يعمل زوجها لدى جون هوبكنز أرامكو.

وانتقل زوجها إلى بقيق، فقالت: " قررنا كعائلة البقاء في جدة على أن يزورنا زوجي خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث كان أطفالي مستقرين بشكل جيد في المدرسة البريطانية، وكانوا في سنوات حاسمة من حياتهم الأكاديمية " .

وشدّدت على شعورها بأمان في المملكة، وأن جدة واحدة من أفضل الأماكن التي عاشت فيها، معتبرة المملكة هي الموطن لأولادها.

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وأردفت: " يتمتع أولادي بصداقات جيدة جدًا، نحن نعيش في مجمع جميل جدا ومناسب لاحتياجاتنا " ، مؤكدة أن والدها زارهم بتأشيرة سياحية ولم يتمكن من العودة إلى بريطانيا بسبب حظر السفر، مضيفة : " هذه نعمة حقيقية، فهو أكثر أمانًا هنا في جدة من المملكة المتحدة " .

وتابعت: أنا ممتنة للغاية لأن المملكة تقوم بعمل رائع للحفاظ على سلامتنا وأشعر بأمان أكثر من تواجدي في المملكة المتحدة.

وأضافت: " يتوافر هنا جميع المواد التي احتاجها، والتخزين والعرض يتم بشكل جيد ونظيف للغاية ومنظم جيدًا، ويتم فحصنا عندما ندخل، وتزويدنا بالقفازات ومعقم اليدين، وأهم ما لفت نظري هو وعي المواطنين وعدم ذعر الأشخاص والقيام بالكثير من عمليات الشراء " .

تابعت: " أعتقد أن المملكة متقدمة جدًا على أوروبا وأمريكا، ومجهزة جيدًا بكل شيء، وهو ما ينبغي أن تفخر به السلطات لكونها قدوة في العالم " .

وأتمت: " أود أن أقول إنني لم أرَ زوجي لمدة 6 أسابيع حتى الآن، لكني مع ذلك أشعر بالأمان التام، نرجو أن تجتاز المملكة والعالم كله هذا الأمر ويعود كل شيء أفضل ما كان " .