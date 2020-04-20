شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «سحب الماماتوس» تزين سماء المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): كشف مقطع فيديو، عن تكوّن كثيف لسُحب الماماتوس التي زينت سماء المدينة المنورة في منظر جمالي يخطف الأنظار. كشف مقطع فيديو، عن تكوّن كثيف لسُحب الماماتوس التي زينت سماء المدينة المنورة في منظر جمالي يخطف الأنظار. وتعد سحب الماماتوس، هي مصطلح في علم الطقس يطلق على الشكل الخلوي لتجعدات أو رزم تحت سحابة أساسية، وكلمة ماماتوس هي كلمة لاتينية الأصل؛ بينما هذه السحب لا تشكل خطراً ولا تنبئ بقدوم أعاصير وهي في العادة تتحلل بعد بضعة ساعات أو أيام.

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