شكرا لمتابعة خبر عن «التأمينات الاجتماعية» : 70% من منشآت القطاع الخاص تشملها مبادرة الدعم (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الاثنين، أن 70% من منشآت القطاع الخاص تشملها مبادرة الدعم عبر ساند.

وأوضحت المؤسسة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن استحقاق الدعم سيكون اعتباراً من الشهر التالي، للشهر الذي تقدم فيه المشترك بطلب التعويض؛ لافتة إلى أن صرف التعويض للمستفيدين من الدعم عبر ساند سيكون مطلع كل شهر.

وقالت مؤسسة التأمينات: " وفرنا آلية سهلة وبسيطة للتقدم بدعم المنشآت.. ويتحدث عن خطوات التقديم "؛ مضيفة: " حال تأخر المنشأة عن التقدم بطلب الدعم عن ٢٠ أبريل، سيتم تعويضها عن شهر مايو في الشهر الذي يليه يونيو " .