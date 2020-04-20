شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمطار غزيرة تتساقط على جبال أمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف مقطع فيديو الأمطار الغزيرة التي تسقط الآن على محافظة الرس.
وأوضح المقطع الأمطار وهي تتساقط على" جبال أمرة" التي وصلت إلى حد السيول مع سريان المياه إلى اسفل.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد حذرت منذ قليل من أمطار رعدية ستسقط على المنطقة الشرقية، فضلا عن تساقط الأمطا ف مناطق أخرى منذ صباح اليوم الإثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أمطار غزيرة تتساقط على جبال أمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.