شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمطار غزيرة تتساقط على جبال أمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مقطع فيديو الأمطار الغزيرة التي تسقط الآن على محافظة الرس.

وأوضح المقطع الأمطار وهي تتساقط على" جبال أمرة" التي وصلت إلى حد السيول مع سريان المياه إلى اسفل.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد حذرت منذ قليل من أمطار رعدية ستسقط على المنطقة الشرقية، فضلا عن تساقط الأمطا ف مناطق أخرى منذ صباح اليوم الإثنين.