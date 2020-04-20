شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تحذر من امطار رعدية بالمنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أحوال طقس غير مستقرة خلال الساعات القليلة القادمة. حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أحوال طقس غير مستقرة خلال الساعات القليلة القادمة. وتابعت الهيئة بان المنطقة الشرقية ستتعرض لأمطار رعدية، واتربة، والانذار المبكر جاء لـ "الاحساء والجبيل والخبر والدمام، والقطيف" وبعض المناطق الاخرى. وتتعرض المملكة خلال هذة الأيام الى حالة مطيرة في معظم انحاء المملكة .

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