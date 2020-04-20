شكرا لمتابعة خبر عن ملابسات إصابة منسوبي مستشفى خاص في حائل بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): سجلت وزارة الصحة إصابة 4 حالات من منسوبي إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة حائل بفيروس سجلت وزارة الصحة إصابة 4 حالات من منسوبي إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة حائل بفيروس كورونا الجديد. واكتشف المستشفى إصابة أحد منسوبيها بالفيروس خلال متابعتها للعاملين، وقامت على الفور بعزل الحالة، فيما تم توسيع الفحص لكافة منسوبيها. وأسفر ذلك عن اكتشاف إصابة منسوبين آخرين بالفيروس، وكانوا جميعهم وافدين مخالطين للحالة الأولي، والتى لم تقم بأى رحلات سفر منذ 90 يوما قبل الإصابة بالفيروس.

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