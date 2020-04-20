شاهد.. إزالة الانهيارات الصخرية على طريق «نجران - خميس مشيط»

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): تمكنت ‏فرق الطوارئ لوزارة النقل، اليوم الاثنين، من إزالة الانهيارات الصخرية على طريق نجران - خميس مشيط. تمكنت ‏فرق الطوارئ لوزارة النقل، اليوم الاثنين، من إزالة الانهيارات الصخرية على طريق نجران - خميس مشيط. وكشف مقطع فيديو، عن عملية إزالة الانهيارات الصخرية من قبل فرق الطوارئ التي أكدت أن الطريق سالك حاليا للحركة المرورية.

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