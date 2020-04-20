شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» : تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن إجمالي الحالات ارتفع ليصل إلى 10.484 حالة إصابة؛ فضلًا عن تسجيل 6 حالات وفيات.

وفي السياق نفسه، كشف متحدث وزارة الصحة، عن تسجيل 92 حالة تعافي جديدة؛ ليصبح مجموع الحالات المتعافية 1490 حالة.