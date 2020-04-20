- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» : تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة.
وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن إجمالي الحالات ارتفع ليصل إلى 10.484 حالة إصابة؛ فضلًا عن تسجيل 6 حالات وفيات.
وفي السياق نفسه، كشف متحدث وزارة الصحة، عن تسجيل 92 حالة تعافي جديدة؛ ليصبح مجموع الحالات المتعافية 1490 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» : تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.