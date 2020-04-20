شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الحج تكشف توقيت عودة المعتمرين المتبقين لبلادهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الاثنين ، عن توقيت عودة المعتمرين الى بلادهم ، بان ذلك يتوقف على موافقة دولهم على فتح الأجواء.

وأوضحت الوزارة بأن عودتهم لبلادهم سيكون بعد فتح المطارات والسماح، بهبوط الطائرات، مؤكدة أن المملكة مُستعدة لتجهيز سفر من يرغب وبدون تكاليف عليه.