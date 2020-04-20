شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فهد الشهراني يعترف ببيع الشعر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شهد برنامج ياهلا المذاع على قناة روتانا الخليجية تصريحات جريئة للشاعر فهد الشهراني بشأن لجوء بعض الشعراء لبيع الشعر. شهد برنامج ياهلا المذاع على قناة روتانا الخليجية تصريحات جريئة للشاعر فهد الشهراني بشأن لجوء بعض الشعراء لبيع الشعر. واعترف الشهراني بأنه قام في بعض الأحيان ببيع شعره لآخرين، مضيفًا أن الشاعر أحيانا يضطر لبيع شعره بسبب حاجته للمال. وأكد أنه في حال كانت الأوضاع المادية للشاعر ليست جيدة فيمكن له أن بيع شعره، مؤكدًا أنه لا مانع للقيام بذلك.

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