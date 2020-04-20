شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية غزيرة على منطقة نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): هطلت اليوم أمطار رعدية غزيرة على منطقة نجران ، شملت مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ويدمه، وحبونا، وثار ، ومراكز بئر عسكر والحصينية والمشعلية وهدادة والحرشف ، والساري والأجزاء المجاورة لها ، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب . هطلت اليوم أمطار رعدية غزيرة على منطقة نجران ، شملت مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ويدمه، وحبونا، وثار ، ومراكز بئر عسكر والحصينية والمشعلية وهدادة والحرشف ، والساري والأجزاء المجاورة لها ، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب . جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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