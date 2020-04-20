شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. دكتور معتز هاشم يطمئن متابعيه على تحسن حالته بعد اصابته بالوباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): كشف مقطع فيديو الحالة الصحية لدكتور معتز هاشم استشاري الجهاز الهضمي ووكيل كلية الطب بجامعة جدة، وذلك بعد إصابته بالوباء. كشف مقطع فيديو الحالة الصحية لدكتور معتز هاشم استشاري الجهاز الهضمي ووكيل كلية الطب بجامعة جدة، وذلك بعد إصابته بالوباء. وأظهر مقطع الفيديو الذى تم بثه عبر "تويتر" الدكتور هاشم وهو يطمان متابعيه على حالته الصحية وانه بخير. وكان الكثيرون يتعاطفون مع حالة الطبيب بعد تعرضه للإصابة بالفيروس القاتل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. دكتور معتز هاشم يطمئن متابعيه على تحسن حالته بعد اصابته بالوباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.