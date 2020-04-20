شكرا لمتابعة خبر عن السن القانونية لتسجيل بصمة الطفل الوافد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، عن السن القانونية لتبصيم الطفل الوافد من أجل تجديد الإقامة، وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص.

ووجه أحد الأشخاص استفسارًا إلى حساب "الجوازات" عبر موقع التدوين الصغير تويتر قائلًا: " هل يشترط لتجديد الإقامة تبصيم الأطفال لأول مرة.. ومن عمر كام؟، وهل التبصيم أول مرة في الجوازات أم ماكينة (أبشر) في المولات؟".

وأوضحت " الجوازات " أنه يبدأ السن القانونية من عمر 6 سنوات فما فوق؛ فيما أكدت أنه يشترط خلو سجل المستفيد من المخالفات المرورية؛ ليتمكن من تجديد الإقامة.