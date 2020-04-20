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إطلاق مبادرة لدعم الصقارين ومرابط الصقور في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن نادي الصقور السعودي عن مبادرة لدعم الصقارين ومرابط الصقور في المملكة، تمثلت في توفير وتوصيل غذاء الصقور للمستفيدين بالتعاون مع شركة مزارع أسترا بأسعار مخفضة وتوصيل مجاني.

وتهدف المبادرة إلى دعم الجهود الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة لمواجهة فيروس ، حيث يحصل الصقارون على غذاء صقورهم بأسعار مناسبة دون الحاجة للتنقل.

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وأضاف النادي في إعلانه عن المبادرة:" دعماً للصقارين ولأجل سلامتهم ندعوهم للبقاء في بيوتهم وبتعاوننا مع مزارع أسترا سيصلهم غذاء صقورهم إلى منازلهم ومرابط صقورهم"، مشيرًا إلى أن خدمات التوصيل المجاني داخل المدن يكون خلال 12- 24 ساعة، في حين يستغرق التوصيل خارج المدن 24- 36 ساعة.

وشملت المدن التي تغطيها المبادرة كل من: الرياض - جدة - المدينة المنورة- الدمام - تبوك- الجبيل - الأحساء - حفر الباطن - مكة المكرمة - الطائف - ينبع - رابغ - المجمعة - القصيم - حائل - سكاكا، وما حولها.

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