شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر الذي تسبب في اعتقال الحوثيين للوزير خالد الرويشان .. شاهد ماذا قال؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث الشاعر اليمني "عامر السعيدي" عن السبب الحقيقي في اعتقال ميليشيا الحوثي للكاتب والوزير السابق خالد الرويشان يوم امس الاحد .

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واوضح السعيدي في منشور له على صفحته بالفيسبوك ان قصيدته عن مأرب ليست سبب اعتقال الأستاذ.." إن سبب اعتقاله هو يمنيته التي زلزلتهم خلال خمس سنوات، تراكمات حقدهم على هذا القيل البطل وراء الاعتقال حتى وإن كانت القصيدة هي القشة التي يتعذرون بها إن كانت كذلك فعلا".

واضاف السعيدي ,:"أنا لا أريد أن أشعر بالذنب.. لا أقبل أن يقال بأن قصيدتي سبب اعتقال الأستاذ خالد الرويشان لأن في ذلك انتقاص من نضال الرويشان الذي ظل لخمس سنوات ينسف أوهام السلالة الطارئة ويصفهم بالضباع وغبار التاريخ".

واضاف :"ومهما يكن، فإن خالد الرويشان ملهم ومعلم كبير وما نحن إلا تلاميذ مدرسته النضالية التي زرعت في الشغاف معنى الاستبسال وكبرياء الجبال وعنفوان اليمني الحر وتمرد الأقيال على خرافات قريش".

هذا وكانت مليشيا الحوثي قد اعتقلت يوم امس الاحد الكاتب و وزير الثقافة السابق خالد الرويشان من منزله في صنعاء , مما اثار ردود فعل واستنكار واسع ومطالبات بسرعة الافراج عنه .