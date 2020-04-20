شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتقال خالد الرويشان.. عبدالعزيز المقالح ينتفض في وجه الحوثيين.. شاهد ماذا قال؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : أول دولة عربية تزف بشرى للعالم وتعلن (رسميًَا) اختراع علاج نهائي لفيروس كورونا .. شاهد عــــاجل : منظمة الصحة العالمية تفاجئ الجميع وتعلن موعد إنتاج لقاح ضد "فايروس كورونا"

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