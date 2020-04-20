«التأمينات» تحدد موعد استحقاق الدعم للمشتركين طالبي التعويض

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن استحقاق الدعم سيكون اعتبارًا من الشهر التالي، للشهر الذي تَقَدَّمَ فيه المشترك بطلب التعويض.

وأضاف المتحدث باسم المؤسسة خلال المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا، أن ٧٠٪ من منشآت القطاع الخاص يستفيدون من مبادرة الدعم، فيما تم توفير آلية سهلة وبسيطة للتقدم بدعم المنشآت، مشيرًا إلى أنه حال تأخر المنشأة عن التقدم بطلب الدعم عن ٢٠ أبريل الجاري، سيتم تعويضها عن شهر مايو في الشهر الذي يليه يونيو؛ حيث إن دور المؤسسة ضمان استمرار الدخل والوظيفة لمن توقف دخله بحكم عدم قدرة صاحب العمل على دفع الأجر بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)؛ لذلك فأي منشأة ثبت تضررها تستحق الدعم وسيكون قبولها فوريًّا.

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