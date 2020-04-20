وزارة الصحة: تسجيل 1122 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في المملكة

إجمالي حالات التعافي11490
كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين ، عن تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 10484حالة، 27 ٪ لسعوديين، و 73٪ لغير السعوديين، فيما تراوحت الأعمار ما بين شهر إلى 96 عامًا.
وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة: 92 حالة ليصل الإجمالي إلى 1490 حالة تعافي
جاء ذلك وفق تصريحات المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا بالمملكة.
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