وزارة الصحة: تسجيل 1122 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في المملكة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين ، عن تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 10484حالة، 27 ٪ لسعوديين، و 73٪ لغير السعوديين، فيما تراوحت الأعمار ما بين شهر إلى 96 عامًا.



وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة: 92 حالة ليصل الإجمالي إلى 1490 حالة تعافي

جاء ذلك وفق تصريحات المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا بالمملكة.