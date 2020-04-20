الجوازات توضح السن القانونية لتسجيل بصمة الطفل الوافد

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن تبصيم الطفل الوافد من أجل تجديد الإقامة، يبدأ من عمر 6 سنوات.

وذكرت الجوازات- عبر حسابها بتويتر- أن السن القانونية لتسجيل البصمة للوافد، من سن السادسة فما فوق.

جاء ذلك، ردًا على استفسار من وافد، قائلًا: هل يشترط لتجديد الإقامة تبصيم الأطفال لأول مرة.. ومن عمر كام؟، وهل التبصيم أول مرة في الجوازات أم ماكينة (أبشر) في المولات؟.

Advertisements

من جهة أخرى، أكدت الجوازات، أنه يشترط خلو سجل المستفيد من المخالفات المرورية؛ ليتمكن من تجديد الإقامة.

اقرأ أيضا:

"الجوازات" توضح فترة تمديد هوية الزائرين.. وعقوبة تصاريح الخادمات

بـ7 خطوات.. هكذا يمكنك إلغاء تأشيرة الخروج والعودة من «أبشر»