الجوازات توضح السن القانونية لتسجيل بصمة الطفل الوافد

ردًا على استفسار بحسابها في تويتر
أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن تبصيم الطفل الوافد من أجل تجديد الإقامة، يبدأ من عمر 6 سنوات.
وذكرت الجوازات- عبر حسابها بتويتر- أن السن القانونية لتسجيل البصمة للوافد، من سن السادسة فما فوق.
جاء ذلك، ردًا على استفسار من وافد، قائلًا: هل يشترط لتجديد الإقامة تبصيم الأطفال لأول مرة.. ومن عمر كام؟، وهل التبصيم أول مرة في الجوازات أم ماكينة (أبشر) في المولات؟.
من جهة أخرى، أكدت الجوازات، أنه يشترط خلو سجل المستفيد من المخالفات المرورية؛ ليتمكن من تجديد الإقامة.
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