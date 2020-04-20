الربيعة: القيادة دعمت «الصحة» بـ47 مليار ريال وزيادة أعدادإصابات «كورونا» بسبب المسح النشط

أرجع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام الثلاثة الماضية، إلى استخدام المسح النشط الذي يستهدف المناطق، التي فيها زيادة في عدد الحالات حتى يتم تقصي الحالات واكتشافها للسيطرة عليها.

وخلال المؤتمر الذي عقده الوزير، اليوم، قدم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على دعم القطاع الصحي بنحو 47 مليار ريال؛ لمواجهة هذه الجائحة، مؤكدًا أن القيادة لا تتوانى في دعم كل ما يساهم في صحة المواطن.

وطالب الربيعة، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك، حتى تتم السيطرة على هذا الفيروس، مُشددًا على أهمية التعاون لحماية الجميع من هذا الوباء، وتطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالوقاية بأنواعها؛ للوصول إلى بر الأمان.