وزير الصحة: بأرقام اليوم وصلنا لأكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن وباء فيروس كورونا خطير، وانتشاره في العالم كبير وتخطى حاجز الـمليونين والنصف.

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، قال الربيعة: مع أرقام اليوم، وصلنا الى أكثر من 10 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن الالتزام بالتعليمات سيقود المملكة لبر الأمان، والكل مسؤول في هذه المرحلة.



وشدد وزير الصحة على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.