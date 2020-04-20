أكد أن القضاء على الوباء مسؤولية
أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن وباء فيروس كورونا خطير، وانتشاره في العالم كبير وتخطى حاجز الـمليونين والنصف.
وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، قال الربيعة: مع أرقام اليوم، وصلنا الى أكثر من 10 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن الالتزام بالتعليمات سيقود المملكة لبر الأمان، والكل مسؤول في هذه المرحلة.
وشدد وزير الصحة على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: بأرقام اليوم وصلنا لأكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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