أخبار السعودية اليوم.. الشورى يوافق على تمديد وظيفة السفراء بعد سن الـ65 عامًا و أمانة مكة تحدد 8 مخالفات تساعد في تفشي كورونا

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الإثنين 20 أبريل أبرز الأخبار في المملكة منها أن مجلس الشورى وافق، اليوم الإثنين، على تمديد خدمة من يشغل وظيفة سفير بالخارجية بعد بلوغه سن الخامسة والستين، وبما لا يتجاوز السبعين عامًا.

الشورى يوافق على تمديد وظيفة السفراء بعد سن الـ65 عامًا

وافق مجلس الشورى اليوم الإثنين، على تمديد خدمة من يشغل وظيفة سفير بالخارجية بعد بلوغه سن الخامسة والستين، وبما لا يتجاوز السبعين عامًا.

بـ4 ملايين مغرد.. هاشتاج «سلامتك بمنزلك غايتنا» يحقق تفاعلًا استثنائيًا

أوضح مركز القرار للدراسات الإعلامية، أن هاشتاج الدفاع المدني الذي حمل اسم «‫#سلامتك بمنزلك غايتنا»، وجد تفاعلًا استثنائيًا من مستخدمي موقع التواصل تويتر.‬

أمانة العاصمة المقدسة تحدد 8 مخالفات تساعد في تفشي فيروس كورونا

دعت أمانة العاصمة المقدسة، جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تجاوز صحي أو بيئي للوقاية من جائحة ‫فيروس كورونا، وذلك تحت عنوان «وعيك سبيل وقايتك»، واعتبرتها من الرقابة المجتمعية ‏ومسؤولية وطنية وأخلاقية.‬

اجتماع كشفي عربي يبحث أزمة كورونا ويطالب بنشر الرسائل الإيجابية

أكد المدير الإقليمي للمكتب الكشفي العربي، الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية، عمرو حمدي، أهمية رصد الدروس الكشفية المستفادة من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

الشورى يوافق على تعديلات الحكومة بنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

وافق مجلس الشورى، اليوم الإثنين، على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة، على مواد مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

مصادرة 120 كجم أسماكًا غير صالحة للاستهلاك بمكة المكرمة

قامت بلدية الشوقية الفرعية بضبط مركبة بداخلها 120 كيلو جرامًا من الأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وذلك لسوء النقل والتخزين تعود لأحد العمالة المخالفة.‬

«هدف» يحث منشآت القطاع الخاص إلى تسجيل موظفيها السعوديين في مبادرة دعم التوظيف

طالب صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، منشآت القطاع الخاص، بسرعة تسجيل موظفيها السعوديين في مبادرة دعم التوظيف، ممن تم توظيفهم في تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) على الرابط اضغط هنا:

أستاذ إحصاء يتوقع ذروة كورونا بالسعودية.. ويؤكد: الأسبوع الحالي والمقبل «الأهم للحد من الفيروس»

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توقَّع الأستاذ المساعد لعلم الوبائيات والإحصاء الحيوي بجامعة الباحة، الدكتور ابراهيم الجعفري الغامدي، أن قمة المنحنى الوبائي لفيروس كورونا بالمملكة (ذروة الجائحة)، سيكون في أواخر أبريل وأوائل مايو، ليبدأ بعدها عدد الإصابات في الانخفاض.

بالصور.. وصول أول دفعة من المواطنين القادمين من القاهرة لمطار جدة

وصلت منذ ساعات، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، رحلة قادمة من القاهرة، تقل أول دفعة من المواطنين الموجودين بمصر، عائدين إلى أرض الوطن.

بعد إتمامها أكثر من نصف مليون عملية.. تعرف على منصة «إيصال» واستخداماتها

في يونيو الماضي، دشن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، «منصة إيصال» لفواتير الأعمال الإلكترونية والمدفوعات التي تم تطويرها من قِبَل المدفوعات السعودية، كإحدى أهم مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي والذي يهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.

انطلاق مبادرة الدعم التنموي الميداني في صامطة والداير بني مالك

تابع الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، عن بعد، أمس الأحد، عبر الاتصال المرئي، انطلاق أعمال مبادرة الدعم التنموي بمنطقة جازان، والتي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف وصندوق الوقف الصحي ومجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة.

تابعة لمعهد الإدارة العامة.. كل ما تريد معرفته عن منصة «إثرائي»

أتاح معهد الإدارة العامة، مجال التسجيل لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة للالتحاق بالدورات التدريبية الإلكترونية، التي تقدمها المنصة الإلكترونية «إثرائي»، وذلك ضمن توجهات القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية الإدارية، وفي ظل ما أكدت عليه رؤية المملكة 2030 الطموحة من مواصلة التعليم والتدريب.

الصخري يتوقع خريطة الأمطار خلال الساعات المقبلة على مناطق المملكة

توقع المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، خريطة الأمطار، اليوم الاثنين، على مناطق المملكة.

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