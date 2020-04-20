السعودية اليوم / نقاط الفرز البصري بالحدود الشمالية تواصل أعمالها بمداخل شعبة نصاب



رفحاء 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

تواصل نقاط الفرز والفحص الصحي بشعبة نصاب البوابة الشرقية لمنطقة الحدود الشمالية بمشاركة رجال الأمن والبلدية، أعمالها من خلال إجراء الفحص البصري للقادمين للمنطقة من جهة الشرق عبر طريق الشمال الدولي.

ويقوم الفريق الطبي بفحص العلامات الحيوية للركاب للتأكد من صحتهم وتطبيقهم إجراءات السلامة الصحية، بالإضافة لتقديم التعليمات الوقائية والإرشادية الخاصة بسلامتهم وسلامة الجميع والحد من انتشار هذه الجائحة, جيث تأتي هذه الإجراءات بجهود وتكاتف القطاعات المعنية كافة.

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16:48ت م

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