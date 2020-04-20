السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تزيل موقعاً عشوائياً بمساحة 1200 م2



مكة المكرمة 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية جنوب مكة الفرعية، موقعاً عشوائياً بمخطط العكيشية بمساحة إجمالية بلغت 1200 متر مربع، وذلك ضمن الحملات الميدانية المُنفذة من قِبل قسم مراقبة البناء بالبلدية ومتابعة رئيس البلدية المهندس حمدي قدح لإيقاف التعديات و العشوائيات على الأراضي الحكومية.

وأوضح قدح أن الموقع العشوائي يديره عمالة مخالفة لبيع الخشب المستخدم, وتأتي هذه الإزالة لإيقاف العشوائيات على الأراضي الحكومية بمخطط جنوب مكة المكرمة (العكيشية)، بمشاركة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة والجهات المُختصة, وجرى اتخاذ اللازم حيال ذلك وفق الإجراءات والأنظمة المتخذة في البلدية.

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16:42ت م

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