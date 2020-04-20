السعودية اليوم / الصحة الفلسطينية: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد



رام الله 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 أبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم عن تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس

وأوضح مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة في الايجاز الصحفي اليومي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في فلسطين أن اثنتين من الإصابات سجلت في بيت عنان، واثنتين في كفر عقب، واثنتين في قطاع غزة، إضافة إلى إصابة لممرض من مخيم بلاطة في مدينة نابلس ويعمل في مستشفى المطلع، ولم يخالط احدا في المخيم.

وقال الشخرة: إن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة، وان وزارة الصحة أجرت 24500 فحصا منذ ظهور الفيروس في فلسطين، وإن هناك 12084 شخصا في الحجر المنزلي.

// انتهى //

16:17ت م

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رام الله 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 أبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم عن تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضح مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة في الايجاز الصحفي اليومي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في فلسطين أن اثنتين من الإصابات سجلت في بيت عنان، واثنتين في كفر عقب، واثنتين في قطاع غزة، إضافة إلى إصابة لممرض من مخيم بلاطة في مدينة نابلس ويعمل في مستشفى المطلع، ولم يخالط احدا في المخيم.وقال الشخرة: إن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة، وان وزارة الصحة أجرت 24500 فحصا منذ ظهور الفيروس في فلسطين، وإن هناك 12084 شخصا في الحجر المنزلي.// انتهى //16:17ت م0136

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