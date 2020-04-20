السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تزيل تعديات بأكثر من ٢٣٠ ألف متر مربع



المدينة المنورة 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي اليوم, تعديات على أراضٍ حكومية قدرت مساحاتها الإجمالية بأكثر 230 ألف متر مربع، حيث تمثلت التعديات في إقامة مخططات وهمية ومزارع وبناء أحواش شعبية وتحديد عدد من المواقع عبر إقامة سواتر ترابية وأسلاك شائكة.

وبينت أمانة المنطقة أن المراقبين في البلديات رصدوا عدداً من التعديات التي جرى إزالتها ضمن نطاق بلدية الفريش وهي إزالة مواقع محاطة بسلك شائك وطبليات وشبوك وبداخلها ٥٠ فسيلة نخيل وأكوام من الطوب وخزان ماء بمساحة 80000م 2، وأرض محاطة بشلك شائك وطبليات حول الموقع بمساحة 60000م2، وأرض تحتوي على غرفة مبنى من الطوب تحت اللياسة مقام عليها سلك شائك وعقم ترابي حول الارض بمساحة 60000 م2, وأحداث ضمن نطاق بلدية قباء وهو عبارة عن أسلاك شائكة وعقوم ترابية وزرائب أغنام بمساحة تبلغ ٣٥٠٠٠م٢.

وفي نطاق بلدية الصويدرة جرى إزالة حوش بمساحة ١٠٠٠ م2، وحوش بداخله غرفتين بمساحة ٥٠٠٠ م2، أما في نطاق بلدية العاقول جرى إزالة عدة أحواش غير مكتملة البناء بمساحات مختلفة, حيث كانت مساحة الحوش الأول بـ 7000 م2، والثاني بمساحة 1500 م2, والثالث 1500م2،والرابع 1000 م2.

وأكدت أمانة المنطقة أنها لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعد يتم رصده في أي موقع وذلك عبر مركز العمليات الموحد(940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الإلكترونية.

// انتهى //

16:11ت م

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