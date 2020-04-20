السعودية اليوم / زلزال متوسط القوة يضرب قضاء "كلار" بإقليم كردستان العراق, دون وقوع خسائر



بغداد 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 أبريل 2020 م واس

ضرب زلزال متوسط القوة اليوم جنوب شرق قضاء "كلار" التابع لمحافظة السليمانية, بإقليم كردستان, من دون أن يبلغ بوقوع خسائر أو أضرار تذكر.

وأفادت هيئة الرصد الزلزالي العراقية بأن قوة الزلزال بلغت 3,2 درجات على مقياس رختر المكون من 9 درجات, موضحة أن سكان المنطقة لم يشعروا بالزلزال.

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16:10ت م

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