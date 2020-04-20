السعودية اليوم / لبنان تسجل أربع إصابات جديدة بكورونا لترتفع عدد الحالات المثبتة إلى 677



بيروت 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 ابريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم عن تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي أنّ الإصابات هي من المقيمين في لبنان، بعدما أُجري خلال الـ24 ساعة الماضية 340 فصحاً مخبرياً.

ولفتت الانتباه إلى أنّه لم تُسجّل أي حالة وفاة جديد جراء الفيروس، ليستقر العدد على 21 حالة، وفي الوقت نفسه هناك 81 حالة شفاء نهائية.

// انتهى //

16:02ت م

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بيروت 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 ابريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم عن تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المثبتة مخبرياً إلى 677 إصابة.وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي أنّ الإصابات هي من المقيمين في لبنان، بعدما أُجري خلال الـ24 ساعة الماضية 340 فصحاً مخبرياً.ولفتت الانتباه إلى أنّه لم تُسجّل أي حالة وفاة جديد جراء الفيروس، ليستقر العدد على 21 حالة، وفي الوقت نفسه هناك 81 حالة شفاء نهائية.// انتهى //16:02ت م0126

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