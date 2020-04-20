السعودية اليوم / سويسرا تسجل 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة



زوريخ 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

سجلت سويسرا اليوم 204 حالات إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في سويسرا أنها سجلت 7 حالات وفاة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 1142 حالة وفاة.

// انتهى //

16:00ت م

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زوريخ 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسسجلت سويسرا اليوم 204 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد إلى 27944 حالة.وذكرت وزارة الصحة العامة في سويسرا أنها سجلت 7 حالات وفاة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 1142 حالة وفاة.// انتهى //16:00ت م0125

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