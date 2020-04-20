المملكة تسجل 6 وفيات و 1122 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 20 أبريل 2020

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات الاجمالي للحالات النشطة إلى 10484 حالة، 27% لسعوديين، و 72% لغير السعوديين، فيما تراوحت الأعمار ما بين شهر إلى 96 عامًا.

Advertisements

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 8891 حالة، معظمها حالات مستقرة، بينها 88 حالة حرجة تتلقى الرعاية المركزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، في الإيجاز اليومي لمستجدات كورونا، إن الوزارة سجلت 6 وفيات جديدة ليصبح إجمالي الوفيات 103 حالات.

وأضاف المتحدث أنه تم تسجيل 92 حالة شفاء رفعت بذلك عدد المتعافين من المرض إلى 1490 حالة شفاء.