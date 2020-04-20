875 جولة رقابية تسفر عن 90 مخالفة بالمدينة المنورة

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تجارة المدينة المنورة تنفذ 875 جولة وتقف على وفرة المنتجات والسلع الرمضانية واستمرارية المنشآت التجارية في تقديم خدماتها للمستهلكين
نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة خلال الفترة من 12_18 ابريل، 875 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات والسلع الرمضانية، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.
هذا واستهدفت جولات "التجارة" في منطقة المدينة المنورة تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت الأسواق المركزية للخضار والفواكة، والبقالات والهايبر ماركت، ومحلات بيع اللحوم، والدجاج والأسماك، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، وتم ضبط 90 مخالفة، 24 ٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.
وشملت الجولات المدينة، ينبع، العلا، خيبر، المهد، وادي الفرع، الحناكية، بدر، الصويدرة، العيص. ينبع النخل، المسيجيد، الفريش، الصلصة واليتمة.
وأكدت وزارة التجارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق امدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية.
وتؤكد وزارة التجارة على أهمية الاستهلاك المتوازن لكافة السلع، وعدم الإسراف بشراء كميات زيادة عن الإحتياج.
وتستمر وزارة التجارة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال ال24 ساعة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app
أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.
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